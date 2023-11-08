10 kasım'da berberler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 2023?

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bugünün resmi tatil olup olmadığı ve kargoların çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu?Dükkan sahibine göre değişir. Bazıları açıktır bazıları kapalı. Ama çoğunlukla açıktır.Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.