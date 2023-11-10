Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 10:29

10 KASIM BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava mı? İşte İETT ücret tarifesi bilgisi

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtına odaklanıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Resmi törenle başlayan 10 Kasım, Anıtkabir'deki halk ziyareti ve kent genelinde gerçekleşen anma programlarıyla sürecek. İstanbul, Ankara ve diğer illerde gerçekleştirilecek törenlerde ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlayacak vatandaşlar bugün metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapur seferleri hakkında bilgiler sorguluyor. Milli ve dini bayram günlerinde otobüsler, metro, vapur ve tramvay hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki 10 Kasım'da metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapur ücretsiz mi? Cuma günü toplu taşıma bedava olacak mı? İşte ayrıntılar...

10 KASIM BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava mı? İşte İETT ücret tarifesi bilgisi
Abone Ol
 
10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemde yer almaya başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri ile gerçekleşecek 10 Kasım İETT ücret tarifesi, vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi tatillerde İBB tarafından İETT otobüsler, metrobüsler ve şehir hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım'da toplu taşıma araçları için bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermemişti. İşte, 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? sorusunun yanıtına yönelik detaylar.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım Cuma Atatürk'ü Anma Gününün resmi tatil olmaması dolayısıyla İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

Konuyla ilgili İBB'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü anılacak.

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.


10 KASIM BERBERLER AÇIK MI?

Dükkan sahibine göre değişir. Bazıları açıktır bazıları kapalı. Ama çoğunlukla açıktır.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
1 Mayıs
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de stoper transferi için yerli operasyonu Fenerbahçe Fenerbahçe'de stoper transferi için yerli operasyonu
Ali Koç: 'Atatürk Stadı için görüşmelere başladık' Fenerbahçe Ali Koç: "Atatürk Stadı için görüşmelere başladık"
Dritan Rexhepi kimdir? Kompania Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi kimdir? Gündem Dritan Rexhepi kimdir? Kompania Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi kimdir?
İsmail Kartal'dan Adana'da sürpriz karar: Cengiz Ünder Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Adana'da sürpriz karar: Cengiz Ünder
Samet Akaydin'in kader maçı Adana Demirspor Futbol Samet Akaydin'in kader maçı Adana Demirspor
Sacha Boey'e beklediği haber yine gelmedi! Galatasaray Sacha Boey'e beklediği haber yine gelmedi!
Bünyamin Gezer: 'UEFA Kane'in golünü açıklamalı' Galatasaray Bünyamin Gezer: "UEFA Kane'in golünü açıklamalı"
Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor Fenerbahçe Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor
Anayasa Mahkemesi mi Yargıtay mı daha üstün, daha büyük? AYM mi, Yargıtay mı daha üstün? Gündem Anayasa Mahkemesi mi Yargıtay mı daha üstün, daha büyük? AYM mi, Yargıtay mı daha üstün?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler yine mi sakatlandı?
2
Burak Yılmaz ve takıma protesto! Sergen Yalçın'a tezahüratı!
3
Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı
4
Fenerbahçe, Konferans'ta ilk kez kaybetti
5
Avrupa basını, Galatasaray'ı manşete taşıdı!
6
Club Brugge kazandı, Beşiktaş'ın Avrupa defteri kapandı!
7
Beşiktaş'ın Avrupa macerası bitti!

SON HABERLER

yukarı ok