10. haftayı Göztepe kazanarak kapattı!

Süper Lig'in 10. haftasının kapanışında Kayserispor evinde Karagümrük'ü ağırladı, Sivasspor ise evinde Göztepe ile kozlarını paylaştı. İki mücadeleden 1 gol çıktı ve tek gülen Göztepe oldu.



HALİL AKBUNAR GÖZTEPE'YE HAYAT VERDİ

Sivasspor ile Göztepe, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe maçı 1-0 kazandı.



Maçta Göztepe'nin golü 81. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.



Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.



Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.



KAYSERİ'DE GOL SESİ ÇIKMADI

Kayserispor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol çıkmadı ve takımlar sahadan 0-0 ile ayrıldı.



İki takımın da birçok pozisyonu harcadığı mücadelede Kayserispor rakip kaleyi 16 kez yoklarken, Karagümrük ise 8 şut yolladı. Kayserispor'un 4i Karagümrük'ün ise 3 isabetli şutunda kaleciler sahneye çıktı ve gol sevinci yaşanmasına engel oldu.



Bu sezon ligin en az gol atan takımı olan Kayserispor, 9 maçta 5 gol atabildi.



Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kayserispor puanını 8 yaptı ve haftayı 18. sırada tamamladı. Karagümrük ise üst üste 3. beraberliğinin ardından 14 puana yükseldi.



Süper Lig'in 11. haftasında Karagümrük evinde Rizespor'u konuk edecekken, Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.



