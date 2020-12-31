10 geldi, 8 oldu, 6 oynayacak: Belhanda!

Taylan'ın cezası nedeniyle Antalya karşısında Faslı futbolcu 6 numara olarak savunmanın önünde oynayacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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10 geldi, 8 oldu, 6 oynayacak: Belhanda!
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31 Aralık 2020 09:05
10 numara olarak transfer edilen Younes Belhanda, gol katkısını bir türlü sağlayamayınca, 8 numaraya çekilmişti.

Faslı oyuncu, cezalı Taylan Antalyalı'nın yokluğunda Antalyaspor maçında bu kez 6 numara oynamaya hazırlanıyor. Etebo'nun performansından memnun olmayan Fatih Terim, idmanlarda ön liberoda Belhanda'yı denemeye başladı.

Savunmada Donk-Marcao'yu bozmak istemeyen Terim, Antalya mücadelesinde orta sahayı Belhanda-Ömer-Emre Kılınç üçlüsü ile kurmayı planlıyor.

Belhanda taktik çalışmalarda göze giremezse, Donk mecburen bu bölgeye çekilecek ve Luyindama stopere geçecek.

YILDIZLARA SARI UYARI

Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Marcao, Luyindama, Arda, Belhanda ve Ömer teknik ekip tarafından uyarıldı.




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