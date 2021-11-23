(10. BÖLÜM EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) İzle FOX TV tek parça yeni bölüm

Evlilik Hakkında Her Şey 10. bölümünün özeti, Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'nin peşini bırakmaz. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Erman'ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur. Duruşmada Selçuk ve Eylül'ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina'nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder. Sanem ise Selçuk'un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural'ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır. Koray'ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır. Azra'yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur. Koray'ın bilmediği ise Neyran'ın, Azra ve Yıldırım'la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti, Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir. Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 10. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 10. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 10. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru YavrucukBir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…