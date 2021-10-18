10 bin km yaptı, kaleye duvar ördü!

10 bin kilometre yol yapıp Brezilya'dan gelen Muslera, duvar ördü. Uruguaylı yıldız, 3 puanda yine başrol oynadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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10 bin km yaptı, kaleye duvar ördü!
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18 Ekim 2021 10:10
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yine şov yaptı.

35 yaşındaki eldiven, milli arada ülkesine giderek maçlara çıktı. Son karşılaşmasını cuma gecesi Brezilya'da yapan Muslera, takımının Sambacılar ile oynadığı maçın ardından özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

Tecrübeli isim, kalesine gelen 3 isabetli şutu başarıyla kurtarırken, 55. dakikada Serdar Gürler'in füzesinde devleşti. Harika bir kurtarış yapan Muslera, takımının 3 puana uzanmasında önemli rol oynadı.

Muslera, maç boyu savunmaya yaptığı uyarılarla da dikkat çekerken 90 dakika sonu alkışları övgüyü topladı. 


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