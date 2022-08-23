1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 27-21 yenerek şampiyonayı birinci tamamladı.



Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto karşılaştı.



Maçın ilk yarısını Sakarya ekibi 13-8 önde kapadı. İkinci devre de üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, maçı 27-21 kazandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu skorla turnuvanın şampiyonu oldu.



Final maçının ardından final oynayan iki takıma ve turnuvanın hakemlerine plaket verildi.



Şampiyon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları, kupayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın elinden aldı.





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