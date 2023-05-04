1 okul Atletico'dan, 1 okul Sabah FK'dan

Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile oynadığı maçın gelirlerinden 1 okul yapacağı; benzer gelirin Sabah FK ile oynanacak dostluk maçından da beklendiği kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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1 okul Atletico'dan, 1 okul Sabah FK'dan
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04 Mayıs 2023 09:30
Beşıktaş, hafta sonu Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra iki haftalık boşlukta önce izne çıkacak.

Ardından yeniden çalışmalara başlayacak ve 13 Mayıs'ta Azerbaycan'da Sabah FK ile geliri deprem bölgesnide okul yapımında kullanılması için dostluk maçı oynayacak.

Beşiktaş'ın 12 Nisan'da Atletico Madrid ile sahasında oynadığı özel karşılaşmadan 10 milyon TL üstünde gelir sağladığı, bunun 6 milyon TL'sinin bilet, geri kalanının ise maç günü ve reklam gelirleri olduğu ifade edildi.

Bir okulun maliyetinin 9 milyon TL civarında olduğu belirtilirken, Atletico maçının böylelikle 1 okul yapımına tekabül ettiği kaydedildi.

Sabah FK ile kardeş ülke Azerbaycan'da oynanacak maçtan da aynı şekilde 1 okul yapabilecek gelir bekleniyor.

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