1 Ocak Mekke'nin fethi mi? 2024 Mekke'nin fethi ne zaman?

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11. Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:





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1 OCAK MEKKE'NİN FETHİ Mİ?



Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2024 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1394 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.



MÜSLÜMANLAR MEKKE'Yİ KEŞFETMEDEN ÖNCE NELER OLDU?



Bir süre önce Müslümanlar'la Mekkeli paganlar arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanlar'ın himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.



Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını haber verdiler.



Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanlar'ı bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı. "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2024 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1394 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.Bir süre önce Müslümanlar'la Mekkeli paganlar arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanlar'ın himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını haber verdiler.Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanlar'ı bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Fetihten hemen sonra Hz. Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz."(Yusuf Sûresi 92. âyet)

2024 Mekke'nin fethi ne zaman, bugün mü? Sorgulamaları sabah saatlerinden bu yana hız kazandı. Mekke'nin fethi konusu özellikle tarih açısından farklılıklar gösteriyor. Uzun yıllar boyunca Miladi takvime göre ocak ayında kutlanan Mekke'nin fethi yakın dönemde 10 gün geriye çekildi. Peki, Mekke'nin fethi bugün mü? İşte 31 Aralık Mekke'nin fethi mesajları, sözleri detayları..