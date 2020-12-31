1 Ocak Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Cuma namazına gitmek yasak mı, serbest mi?

1 Ocak Cuma günü, cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Evden, cuma namazı için camiye gitmek yasak mı, serbest mi? İçişleri Bakanlığı, cuma namazıyla ilgili olarak yeni karar aldı.

31 Aralık 2020 09:59
1 Ocak Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Cuma namazına gitmek yasak mı, serbest mi?
Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak Cuma günü araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın 1 ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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