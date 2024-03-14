Haber Tarihi: 14 Mart 2024 09:44 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 09:44

1 Nisan tatil mi? 1 Nisan 2024 resmi tatil mi, okullar açık mı?

1 Nisan 2024 resmi tatil mi, okullar tatil mi sorusunun yanıtı, 2024 yılı resmi tatil tarihlerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olur mu sorusu, şimdiden merak konusu oldu.

1 Nisan tatil mi? 1 Nisan 2024 resmi tatil mi, okullar açık mı?
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Seçimin ertesi gününe denk gelen 1 Nisan Pazartesi günü tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına kilitlendi. Eğitim kurumlarının seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanması ve öğretmenlerin seçimlerde görevli olması sebebiyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilebileceği ihtimali, öğrenciler tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçimden bir gün sonra okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler seçimlerinde 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.

Bu yıl okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunda ise henüz bir netlik bulunmuyor.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Nisan 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi henüz açıklanmadı. 2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Geçmiş dönem tarihleri göz önüne alındığında okulların 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmesi bekleniyor.

Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2024 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.
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