Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.



"Dış sahada iyisiniz, iç sahada sıkıntı var. Nedeni nedir?" sorusuna yanıt veren Rıza Çalımbay "O çok uzun, fazla konuşmaya da gerek yok. Hepsi geride kaldı, kazanmak istiyoruz. Pandemiden önce iç sahada çok iyiydik, ne zaman pandemi başladı kötü gitti. Bazı hatalar da oldu, onları konuşmayalım." dedi.



İç sahada Göztepe'ye yenildikleri maçla ilgili de açıklama yapan Rıza Çalımbay "İç sahada son yenildiğimiz Göztepe maçında atılan gol %1,000,000 ofsayt! VAR'daki çizgi çekmiyor, ne yapalım gidelim başına 'Çizgi çeksene' mi diyelim?" ifadeleri kullandı.



