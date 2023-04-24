Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 10:10

1 Mayıs tatil mi 2023? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs 2023 hangi gün?

1 Mayıs 2023 resmi tatil mi okullar tatil mi sorusu işçi bayramının yaklaşmasıyla çalışanlar ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanacak. 1 Mayıs tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı Ramazan Bayramı tatili sonrası gündeme geldi. Tatil takvimi yapacak olan vatandaşlar, bu sene 1 Mayıs tatilinin kaç gün olacağını öğrenerek planlarını gerçekleştirecek. Ülkemizde resmi tatillerde, kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta ders var mı? İşte, 2023 resmi tatil günleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1 Mayıs tatil mi 2023? 1 Mayıs'ta okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs 2023 hangi gün?
Abone Ol
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi. Ülkemizde de 1 Mayıs 2023'e kısa bir süre kala tatil olup olmadığı merak konusu. Peki,  1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.
1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.


Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
1 Mayıs
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş, Nathan Redmond'a yaradı Beşiktaş Beşiktaş, Nathan Redmond'a yaradı
Osman Şenher: 'Bu hatalarla kazanamazsın' Galatasaray Osman Şenher: "Bu hatalarla kazanamazsın"
Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Türkiye Transferler Bruma Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?
Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava 2023? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz? Gündem Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava 2023? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz?
1 Mayıs'ta ek ders ücreti ödenir mi? 2023 DYK ödenir mi? Gündem 1 Mayıs'ta ek ders ücreti ödenir mi? 2023 DYK ödenir mi?
Jorge Jesus: 'Bu sefer işi erken bitirin' Fenerbahçe Jorge Jesus: "Bu sefer işi erken bitirin"
Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı! Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı!
Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler! Beşiktaş Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler!
Sacha Boey'in performansı Galatasaray'a yetmedi! Futbol Sacha Boey'in performansı Galatasaray'a yetmedi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bafetimbi Gomis: "Bundan sonra oynamayacağım!"
2
Mauro Icardi'den kaçan penaltı için açıklama
3
Fenerbahçe: "Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın"
4
Gomis'ten açıklama: "Sorumlusu ben değilim!"
5
Andrea Pirlo'dan Galatasaray itirafı!
6
Fenerbahçe - İstanbulspor: Muhtemel 11'ler
7
Abdülkerim Bardakçı ile Mbaye Diagne tartıştı!

SON HABERLER

yukarı ok