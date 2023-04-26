Haber Tarihi: 26 Nisan 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 16:40

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ 2023 | 1 Mayıs işçi bayramı hangi gün?

1 Mayıs resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler 1 Mayıs'a çevirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kamu kuruluşları ve özel sektör için resmi tatil mi sayılıyor? gibi sorgular sık sık yapılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ 2023 | 1 Mayıs işçi bayramı hangi gün?
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Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. İlgili güne dair en çok araştırılan; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi ve mesai ücreti alınacak mı gibi soruların cevaplarını derledik. İşte, ayrıntılar... 
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. Öğrenciler hafta sonu tatili ile 1 Mayıs'ı birleştirecek. Yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri (29-30-1 Mayıs) okullar tatil olacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.


1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.
Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs hem resmi tatil hem de hafta sonu olduğu için bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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