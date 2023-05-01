Haber Tarihi: 01 Mayıs 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 12:04

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 2023?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 2023?

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 2023?
Abone Ol
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tarihi yaklaşırken birçok konu da merak konusu oldu. Bunların başında bankaların çalışma saatleri geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Durum böyle olunca, "1 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı? " sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. İşte, 1 Mayıs'ta kargoların durumu ile ilgili detaylar

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
PTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

BANKA ŞUBELERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Banka şubelerinden kredi başvurusu, hesap açma, fatura ödeme, havale, borç ödeme, otomatik ödeme talimatı, para yatırma, para çekme, mevduat ve yatırım işlemleri gerçekleştirebilir. 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olan bankalar, müşterilerine hizmet vermeye tekrar 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1 MAYIS'TA NERELER KAPALI ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü başta kamu kurumlarından olan noterler, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve diğer birçok devlet kurumu kapalı olacak. Ayrıca okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara verecek. Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük bir çoğunluğu ise Pazartesi günü açık olacak.

BANKA ŞUBELERİ ÇALIŞMA GÜNÜ VE SAATLERİ


Bankalar hafta içi Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri müşteri kabul ediyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00'dan 23.00'e kadar,

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.

1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.

Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.

ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sociedad, Real Madrid'i ağır yaraladı La Liga Sociedad, Real Madrid'i ağır yaraladı
Lens tek golle Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü Ligue 1 Lens tek golle Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü
Fenerbahçe'den 116. yıl mesajı Fenerbahçe Fenerbahçe'den 116. yıl mesajı
Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider Premier Lig Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider
Leipzig 5 golle finale yükseldi Leipzig Leipzig 5 golle finale yükseldi
İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı
PFDK'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe PFDK'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!
Barcelona'ya galibiyeti Alba getirdi Barcelona Barcelona'ya galibiyeti Alba getirdi
PSG'de Lionel Messi kararı! P. St Germain PSG'de Lionel Messi kararı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hull City'de Pelkas kararı!
2
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
3
Fenerbahçe'nin kupa kadrosu açıklandı
4
Galatasaray'dan taraftara açık idman kararı!
5
Muslera'nın kafası karıştı
6
Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
7
Okan Buruk derbi sonrası neşteri vurdu!

SON HABERLER

yukarı ok