1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tarihi yaklaşırken birçok konu da merak konusu oldu. Bunların başında bankaların çalışma saatleri geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Durum böyle olunca, "1 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı? " sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. İşte, 1 Mayıs'ta kargoların durumu ile ilgili detaylarPTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.Banka şubelerinden kredi başvurusu, hesap açma, fatura ödeme, havale, borç ödeme, otomatik ödeme talimatı, para yatırma, para çekme, mevduat ve yatırım işlemleri gerçekleştirebilir. 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olan bankalar, müşterilerine hizmet vermeye tekrar 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü başta kamu kurumlarından olan noterler, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve diğer birçok devlet kurumu kapalı olacak. Ayrıca okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara verecek. Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük bir çoğunluğu ise Pazartesi günü açık olacak.Bankalar hafta içi Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri müşteri kabul ediyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00'dan 23.00'e kadar,Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar,Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.