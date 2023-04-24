1 Mayıs'ta ek ders ücreti ödenir mi? 2023 DYK ödenir mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bilindiği gibi daha önce çıkarılan bir kanunla 1 Mayıs günlerinin İşçi Bayramı olarak tatil olması kabul edilmişti. Bu nedenle 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Aynı zamanda tüm kamu ve özel kuruluşları da tatil olacak.Bilindiği gibi yönetmeliklerde de belirtildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı sadece milli bayramlar ile kar, seçim vb. idari tatillerde öğretmenlere ek ders ücretlerini ödememektedir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu kategoriler içine girmediğinden "öğretmenlerin 1 Mayıs pazartesi ek ders ücretleri" kesilecektir. Hiçbir şekilde ek ders ve nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır.