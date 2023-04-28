1 Mayıs'ta borsa açık mı, çalışıyor mu? 2023 borsa açılış kapanış saatleri

özel bankalarla eşzamanlı

1 Ocak – Yeni Yıl Tatili

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

dinî bayramlar

Hangi Bayramlarda BIST Açıktır?

Ramazan Bayramı arefesi

Kurban Bayramı arefesi

28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arefesi)

saat 14.00'a kadar

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, 1 Mayıs'ta borsa İstanbul açık mı? 1 Mayısa az bir süre kala yatırım yapacak olan vatandaşlar Borsa İstanbul 1 Mayıs tatili 2023 araştırmasına başladı. 1 Mayıs sebebiyle de borsa çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsa açık mı, borsa 1 Mayıs'ta kaç gün kapalı?Borsa İstanbul, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü kapalı olacak.Borsa, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.Borsa İstanbul, hafta sonları ve resmî olarak belirlenen tatiller dışında 09.40 ila 18.10 saatleri arasında faaliyet gösterir. Borsa İstanbul tatil günleri ve mesai zamanları, genellikleolarak belirlenir. Özel bankalar için geçerli olan çalışma ve tatil günleri, Borsa İstanbul için de söz konusudur. Genel itibariyle borsa tatil günleri şunlardır:Yukarıdaki günlere ek olarakda BIST tatil günleri arasındadır. İlgili kurum, Ramazan ve kurban bayramlarında faaliyet göstermez. Bu günlerde borsadaki işlemler sonraki iş gününe kadar durdurulur.Borsanın bayramlarda açık olup olmadığı en çok merak edilen konulardan biridir. BİST, resmî tatil kabul edilen edilen dinî ve millî bayramlarda faaliyet göstermez. Diğer yandan kamu kurumları için geçerli olan bayram tatillerinde BIST'in faaliyet göstermesi söz konusu olabilir. Bazı dönemlerde Ramazan ve kurban bayramları için 9 günlük tatiller ilan edilir. Söz konusu tatiller, genellikle kamu bankaları için geçerlidir. BIST, bu dönemlerde bayram dışında kalan ve kamu kurumları için tatil olan günlerde çalışmaya devam eder.Borsa İstanbul tatil takviminde yarım günlük mesailer de vardır. BİST'in yarım gün faaliyet gösterdiği günler ise şu şekildedir:Yarım gün mesai yapılan günlerde borsa,çalışır. Günün geri kalanında herhangi bir işlem gerçekleştirilmezBayram dahilinde Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla kapalı.