1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2023? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Özellikle resmi tatil günlerinde vatandaşlar çok sık seyahat etme tercihinde bulunuyor. Özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarının bir çoğu izinli olduğundan 1 Mayıs Pazartesi günü birçok kişi yola çıkıyor. 1 Mayıs, 2023 yılında haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe denk geldiğinden haftalık izinleri birleştiren birçok kişi toplam üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçları, yap işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar ücretsiz olmuştu. 1 Mayıs ve 19 Mayıs için alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte, alınan kararın detayları…Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00'dan 23.00'e kadar,Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar,Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.-1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.-Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.-1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.-En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.-1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum...-ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.-Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.-Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.-Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.-İşçiIerin bir an önce iş-emekçi dünya görüşüne varmaIarını yada vardırmaIarını diIiyorum. BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutIarım.-Tüm farkı yaratan emektir. -John Locke--1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür...-Özgür ve eşit bir gelecek için mücadele verdik, elbet bir gün güneş doğacak ve karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar…-Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler...-Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.-İşçi olmayı ben seçmedim, ne olursam olayım insanlıktan vazgeçmedim...-Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. -Emiliano Zapata--BirIik ve dayanışma inancıyIa emek, barış ve özgürIük mücadeIesinde tüm eziIenIerin 1 mayıs işçi bayramını kutIarım...-İşçi olsun patron olsun, ama en önce insan olsun...-Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.-Ekmek parası uğruna ölenlere selam olsun, akan tere selam olsun. 1 Mayıs İşçi Bayramımız Kutlu Olsun.-Ben ırgat olmayı, emekçi olmayı, işçi olmayı seçmedim. Ama ne olursam olayım insanlıktan hiç vazgeçmedim. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun.