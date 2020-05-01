1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın nedir kutlandığı gün. Kutlanmasının sebebleri ve bugünün anlam ve önemini belirten bilgileri sayfalarımıza taşımış bulunmaktayız. 1 Mayıs dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Çalışan içilerin bayramı olarak bilinen ve emekçilerin günü olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir sorusunun gündeme geldiği bu günde detayları kısaca aktarmaya çalışacağız. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

01 Mayıs 2020 15:31
1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?
Kutlanan İşçi Bayramı'nın 1 Mayıs'ta olduğu ancak nedir sorusunun olduğu aramalar yapılıyor. Neden bugün İşçi ve Emekçilere adanmış ve 1 Mayıs olarak kutlanmaya başlanmış? Emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir sorusunun cevabını vermek için buradayız. Asıl amacımız konuyu kısaca özetlemek ve bugünün neden bayram olarak kutlandığına ilişkin bilgileri derlemektir. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.
Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI



İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. Ancak bu protestolar tarihte, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor.



TÜRKİYE'DE 1 MAYIS

Dünyada 1890'lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara göre, Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1911'de kutlandı. Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde ilk kutlayanlar arasına girdi. İstanbul'da ise ilk kez 1912 yılında kutlandığı bilgisi kaynaklarda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları'nın ardından 1 Mayıs uzun bir aradan sonra ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.






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