1 maça çıkıp Galatasaray'dan ayrılık kararı aldı!

LİGDE SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

TERİM'İN İMA ETTİĞİ İSİM AYTAÇ MI?

"BURASI BENİM HAYALİMDİ"

GOL KATKISI YOK

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya...Sarı-Kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi.Galatasaray formasıyla ligde sadece Trabzonspor maçında görev alan ve 45 dakika sahada kalabilen Aytaç Kara, Beşiktaş derbisi öncesi verdiği görüntüyle manşetleri süslemişti. Tecrübeli futbolcu maçtan 20 dakika önce tek başına sahaya çıkıp yedek kulübesine oturmuş, oyuncunun moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti.Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlediği basın toplantısında devre arası transfer dönemine değindiği sırada 'Fazla süre alamayan gitmek isteyecektir' ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'ın sezon başında 3 yıllığına transfer ettiği ve senelik 6 milyon TL maaş ödediği Aytaç Kara, kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:"Evime geldim. Burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. Şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum."Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1, tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıkan ve 305 dakika süre alan Aytaç Kara, skor katkısı veremedi.