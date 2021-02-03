Galatasaray ile 2019 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratının son yılı opsiyonlu olan Ryan Babel için opsiyon maddesi devreye girmek üzere.



Takvim'de yer alan habere göre; Sözleşmesinde, "Kontratının ikinci yılında 20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. Haftasında Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak bu sezon 19. Kez Sarı-Kırmızılı formayı resmi maçlarda terletti.



Böylelikle sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için gerekli olan 20 maç sayısına 1 adım uzaklıkta olan Ryan Babel'in hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de süre alması durumunda gelecek yıl da Galatasaray'da olması kesinleşecek.



2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET



34 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymesi durumunda kendisine 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.



Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.



