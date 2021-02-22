1. Lig'in tartışmasız kralı Marco Paixao

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 sezonun gol kralı Altaylı Marco Paixao, bu sezon da gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korumanın sevincini yaşıyor.



Son olarak siyah-beyazlı takımın deplasmanda 2-1 kazandığı Adana Demirspor maçında 2 gol atarak toplam 16 gole ulaşan Portekizli santrfor, en yakın rakiplerinin 5 gol önünde yer alıyor. Paixao'nun ardından Giresunor'lu Balde 11 golle ikinci sırada yer alıyor. Usta forvet oyuncusu Birinci Lig'de 2018-19'da 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydetmişti.



Bir kez de kupada gol atan Paixao, Altay formasıyla toplam 68 gole ulaştı. Kulüp tarihinin en golcü 4. oyuncusu konumundaki Paixao'nun önünde 70 golle Ayfer Elmastaşoğlu, 72 golle Reha Kapsal ve 146 golle Mustafa Denizli yer alıyor.



