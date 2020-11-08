1. Lig'de haftanın X raporu

Milli maçlar öncesi son hafta olan TFF 1. Lig'de 9. hafta sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın X raporu
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08 Kasım 2020 23:23
TFF 1. Lig'in 9. haftası, oynanan üç maçla sona erdi. Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, liderliğe yükseldi. 

- Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altay-Balıkesirspor: 1-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: 0-1

Ümraniyespor-Tuzlaspor: 1-1

Ankaraspor-Bursaspor: 1-1

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Yılport Samsunspor-Altınordu: 1-1

Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: 2-2

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

#TakımOGBMAYAVP
1 TUZLASPOR 8 5 3 0 17 8 9 18
2 İSTANBULSPOR 8 5 2 1 16 7 9 17
3 YILPORT SAMSUNSPOR 9 4 4 1 13 9 4 16
4 ADANA DEMİRSPOR 8 4 3 1 15 7 8 15
5 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 4 3 2 11 9 2 15
6 ALTINORDU 8 4 2 2 12 11 1 14
7 GİRESUNSPOR 8 4 2 2 12 11 1 14
8 AKHİSARSPOR 9 3 4 2 9 7 2 13
9 BALIKESİRSPOR 9 4 1 4 11 13 -2 13
10 ADANASPOR 8 3 3 2 13 9 4 12
11 BURSASPOR 9 3 2 4 17 16 1 11
12 ALTAY 7 3 1 3 11 7 4 10
13 ÜMRANİYESPOR 9 2 3 4 10 16 -6 9
14 MENEMENSPOR 7 1 3 3 6 11 -5 6
15 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 8 1 2 5 6 12 -6 5
16 ANKARASPOR 8 1 2 5 5 13 -8 5
17 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 9 0 4 5 8 14 -6 4
18 ESKİŞEHİRSPOR 9 0 4 5 4 16 -12 1
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

- 10. hafta

TFF 1. Lig'de milli maçlar sonrası oynanacak 10. haftanın programı şöyle:

Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Stadı henüz belli değil)

Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe) 

Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)

Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)



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