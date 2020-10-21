1. Lig'de 7 gollük inanılmaz maç!

TFF 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Adanaspor'u ağırladı.



Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 88. dakikalarda Ibrahima Balde, 26. dakikada Mamadou Diarra ve 85. dakikada Erol Akdağ kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 64. dakikada Celil Yüksel ile 76. ve 82. (p) dakikalarda Ognjen Ozegovic attı.



Ligde son 4 maçta 3. galibiyetini alan Giresunspor, puanını 11'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Adanaspor ise 9 puanla 7. sırada yer buldu.



Giresunspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.



