1. Lig'de 31. hafta sona erdi! Adanaspor veda etti...

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda Adanaspor, 1. Lig'e veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
1. Lig'de 31. hafta sona erdi! Adanaspor veda etti...
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02 Temmuz 2020 22:14
TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

- Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Bursaspor: 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2 

Altay-Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5 

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  HATAYSPOR 31  16  42  26  16  57 
2.  ADANA DEMİRSPOR 31  15  63  39  24  54 
3.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31  15  35  25  10  53 
4.  BURSASPOR 31  16  45  36  52 
5.  AKHİSARSPOR 31  14  39  34  51 
6.  FATİH KARAGÜMRÜK 31  13  11  47  35  12  50 
7.  ALTAY 31  13  11  44  33  11  50 
8.  CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 31  12  11  43  41  44 
9.  KEÇİÖRENGÜCÜ 31  11  11  26  24  44 
10.  GİRESUNSPOR 31  12  11  37  40  -3  44 
11.  EKOL GÖZ MENEMENSPOR 31  10  12  35  41  -6  39 
12.  EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 31  11  12  30  41  -11  35 
13.  İSTANBULSPOR 31  13  11  41  40  34 
14.  ALTINORDU 31  12  12  33  41  -8  33 
15.  BOLUSPOR 31  15  11  26  37  -11  30 
16.  OSMANLISPOR 31  16  34  50  -16  24 
17.  ADANASPOR 31  12  16  27  46  -19  21 
18.  ESKİŞEHİRSPOR 31  18  34  52  -18  12
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.



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