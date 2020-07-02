1. Lig'de 31. hafta sona erdi! Adanaspor veda etti...

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 31 16 9 6 42 26 16 57 2. ADANA DEMİRSPOR 31 15 9 7 63 39 24 54 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 15 8 8 35 25 10 53 4. BURSASPOR 31 16 7 8 45 36 9 52 5. AKHİSARSPOR 31 14 9 8 39 34 5 51 6. FATİH KARAGÜMRÜK 31 13 11 7 47 35 12 50 7. ALTAY 31 13 11 7 44 33 11 50 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 31 12 8 11 43 41 2 44 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 11 9 26 24 2 44 10. GİRESUNSPOR 31 12 8 11 37 40 -3 44 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39 12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 31 8 11 12 30 41 -11 35 13. İSTANBULSPOR 31 7 13 11 41 40 1 34 14. ALTINORDU 31 7 12 12 33 41 -8 33 15. BOLUSPOR 31 5 15 11 26 37 -11 30 16. OSMANLISPOR 31 6 9 16 34 50 -16 24 17. ADANASPOR 31 3 12 16 27 46 -19 21 18. ESKİŞEHİRSPOR 31 7 6 18 34 52 -18 12

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1Adanaspor-Altınordu: 0-0Giresunspor-Bursaspor: 0-1Boluspor-Hatayspor: 1-0Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2Altay-Osmanlıspor: 3-0Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.