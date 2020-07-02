1. Lig'de 31. hafta sona erdi! Adanaspor veda etti...

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.
Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1
Adanaspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Bursaspor: 0-1
Boluspor-Hatayspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2
Altay-Osmanlıspor: 3-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0
İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.
Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1
Adanaspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Bursaspor: 0-1
Boluspor-Hatayspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2
Altay-Osmanlıspor: 3-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0
İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|31
|16
|9
|6
|42
|26
|16
|57
|2.
|ADANA DEMİRSPOR
|31
|15
|9
|7
|63
|39
|24
|54
|3.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|15
|8
|8
|35
|25
|10
|53
|4.
|BURSASPOR
|31
|16
|7
|8
|45
|36
|9
|52
|5.
|AKHİSARSPOR
|31
|14
|9
|8
|39
|34
|5
|51
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|13
|11
|7
|47
|35
|12
|50
|7.
|ALTAY
|31
|13
|11
|7
|44
|33
|11
|50
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|31
|12
|8
|11
|43
|41
|2
|44
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|11
|11
|9
|26
|24
|2
|44
|10.
|GİRESUNSPOR
|31
|12
|8
|11
|37
|40
|-3
|44
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|31
|10
|9
|12
|35
|41
|-6
|39
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|31
|8
|11
|12
|30
|41
|-11
|35
|13.
|İSTANBULSPOR
|31
|7
|13
|11
|41
|40
|1
|34
|14.
|ALTINORDU
|31
|7
|12
|12
|33
|41
|-8
|33
|15.
|BOLUSPOR
|31
|5
|15
|11
|26
|37
|-11
|30
|16.
|OSMANLISPOR
|31
|6
|9
|16
|34
|50
|-16
|24
|17.
|ADANASPOR
|31
|3
|12
|16
|27
|46
|-19
|21
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|31
|7
|6
|18
|34
|52
|-18
|12