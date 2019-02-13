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1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA
1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
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13 Şubat 2019 14:03
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Şubat Cuma:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci

16.00 Altay-Boluspor: Erkan Engin

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Bülent Birincioğlu

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

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