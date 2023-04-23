1. Ligde 2 maçta gol düellosu!

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 ile geçti.

Haber; Sporx.com
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1. Ligde 2 maçta gol düellosu!
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23 Nisan 2023 15:36
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 2 maç gol düellosuna sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçının detayları için tıklayınız.

1. Lig'de 13.30'da başlayan bir diğer karşılaşmada Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla mağlup etti.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği karşılaşmasının detayları için tıklayınız.

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