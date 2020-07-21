1. Lig playoff hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, play-off'ta finale yükselecek takımların belli olacağı müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
26 Temmuz Pazar:
21.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, play-off'ta finale yükselecek takımların belli olacağı müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
26 Temmuz Pazar:
21.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek