1. Lig playoff hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA
1. Lig playoff hakemleri açıklandı
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21 Temmuz 2020 19:15
TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, play-off'ta finale yükselecek takımların belli olacağı müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

26 Temmuz Pazar:

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

 



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