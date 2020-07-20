1. Lig play-off maçları hakemleri

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
1. Lig play-off maçları hakemleri
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20 Temmuz 2020 14:05
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba:

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık



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