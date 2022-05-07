1. Lig'in küme düşme hattında kritik maç...

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocaelispor, 36. hafta maçında 8 Mayıs Pazar günü sahasında karşılaşacağı Altınordu karşısında galibiyet hedefliyor.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 40 puan elde eden yeşil-siyahlı takım, 16. sırada yer alıyor.
Altınordu ise 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 41 puan topladı. İzmir ekibi ise Kocaelispor'un bir üst sırasında bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, Altınordu'nun 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kocaelispor, karşılaşmayı kazandığı takdirde kalan iki hafta öncesinde düşme hattından çıkmayı başaracak.
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 40 puan elde eden yeşil-siyahlı takım, 16. sırada yer alıyor.
Altınordu ise 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 41 puan topladı. İzmir ekibi ise Kocaelispor'un bir üst sırasında bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, Altınordu'nun 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kocaelispor, karşılaşmayı kazandığı takdirde kalan iki hafta öncesinde düşme hattından çıkmayı başaracak.
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
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