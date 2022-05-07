1. Lig'in küme düşme hattında kritik maç...

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocaelispor, 36. hafta maçında 8 Mayıs Pazar günü sahasında karşılaşacağı Altınordu karşısında galibiyet hedefliyor.Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 40 puan elde eden yeşil-siyahlı takım, 16. sırada yer alıyor.Altınordu ise 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 41 puan topladı. İzmir ekibi ise Kocaelispor'un bir üst sırasında bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, Altınordu'nun 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Kocaelispor, karşılaşmayı kazandığı takdirde kalan iki hafta öncesinde düşme hattından çıkmayı başaracak.Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.