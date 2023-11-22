1. Lig'in kralı Urfa'ya gidiyor!

Altay forması giyen Marco Paixao'nun devre arasında Şanlıurfaspor'a imza atacağı belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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1. Lig'in kralı Urfa'ya gidiyor!
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22 Kasım 2023 13:48
Takımın başına İrfan Buz'u getirip 2 yılda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Şanlıurfaspor'dan devre arası için transferde flaş hamle geldi.

1 Lig'de 100 golü aşan, 3 sezon üst üste gol krallığı yaşayan Altay'ın forveti Marco Paixao ara transferde sarı yeşilli formayı giyecek.

İzmir ekibiyle alacaklarını alamadığı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 39 yaşındaki deneyimli golcü, İrfan Buz'un talebiyle kadroya katılıyor.

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