1. Lig'in en tecrübelisi Sakaryaspor, en yenisi Çorum FK

Çorum FK'nin ilk kez mücadele edeceği ligde yer alan 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'in en tecrübelisi Sakaryaspor, en yenisi Çorum FK
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09 Ağustos 2023 14:50
Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor-Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

En tecrübelisi Sakaryaspor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Takımların 1. Lig'deki performansları

Trendyol 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Çorum FK haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:

Takımlar Sezon O G B M A Y P
Adanaspor 32 1080 425 288 367 1481 1305 1456
Altay 16 550 257 141 152 893 661 886
Ankara Keçiörengücü 9 300 114 76 110 413 382 418
Bandırmaspor 29 922 290 275 357 954 1062 959
Bodrumspor 1 36 18 8 10 55 34 62
Boluspor 30 1004 405 275 324 1300 1095 1393
Erzurumspor FK 4 140 66 43 31 217 149 241
Eyüpspor 10 336 115 94 127 365 404 435
Gençlerbirliği 16 502 197 135 170 588 498 598
Giresunspor 32 1040 371 268 401 1183 1217 1245
Göztepe 26 870 390 211 269 1245 980 1270
Kocaelispor 25 808 333 213 262 1003 833 1036
Manisa FK 2 72 29 18 25 98 91 105
Sakaryaspor 35 1154 465 310 379 1356 1208 1496
Şanlıurfaspor 20 636 239 156 262 654 732 738
Tuzlaspor 3 106 38 20 48 133 149 134
Ümraniyespor 6 206 90 55 61 293 241 325
 
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