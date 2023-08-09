1. Lig'in en tecrübelisi Sakaryaspor, en yenisi Çorum FK

Takımlar Sezon O G B M A Y P Adanaspor 32 1080 425 288 367 1481 1305 1456 Altay 16 550 257 141 152 893 661 886 Ankara Keçiörengücü 9 300 114 76 110 413 382 418 Bandırmaspor 29 922 290 275 357 954 1062 959 Bodrumspor 1 36 18 8 10 55 34 62 Boluspor 30 1004 405 275 324 1300 1095 1393 Erzurumspor FK 4 140 66 43 31 217 149 241 Eyüpspor 10 336 115 94 127 365 404 435 Gençlerbirliği 16 502 197 135 170 588 498 598 Giresunspor 32 1040 371 268 401 1183 1217 1245 Göztepe 26 870 390 211 269 1245 980 1270 Kocaelispor 25 808 333 213 262 1003 833 1036 Manisa FK 2 72 29 18 25 98 91 105 Sakaryaspor 35 1154 465 310 379 1356 1208 1496 Şanlıurfaspor 20 636 239 156 262 654 732 738 Tuzlaspor 3 106 38 20 48 133 149 134 Ümraniyespor 6 206 90 55 61 293 241 325

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti.Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor-Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor.Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.Trendyol 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Çorum FK haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle: