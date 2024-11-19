1. Lig ekibine transfer yasağı!

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, FIFA'dan transfer yasağı aldı. Detaylar...

, Fotoğraf; AA
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1. Lig ekibine transfer yasağı!
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19 Kasım 2024 12:48
Son güncelleme 19 Kasım 2024 13:07
Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Pendikspor'a kötü haber geldi.

İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası geldi.

FİFA'dan yapılan açıklamada Pendik'e 14 Kasım'dan başlamak üzere 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, 13. sırada yer alıyor.

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