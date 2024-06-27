1. Lig ekibi Manisa FK sahaya indi

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 2024-25 sezonu hazırlıklarına çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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1. Lig ekibi Manisa FK sahaya indi
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27 Haziran 2024 13:57
1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, 2024-25 sezonu hazırlıklarına çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş idaresinde, yeni sezon çalışmalarına tesislerinde başladı.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşuyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Öte yandan Manisa ekibinde teknik ekip de belli oldu. Kulüpte Çavuş'un ekibinde Bulut Ferruhlar ve Uğur Yazıcı yardımcı antrenör, Atacan Öztürk kaleci antrenörü, Levent Kula maç ve performans analizi antrenörü, Muhammet Fatih Çağlın ve Murat Yıldız atletik performans antrenörü olarak işbaşı yaptı.

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