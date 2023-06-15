1. Lig'e yükselen üçüncü takım belli oldu!

TFF 2. Lig play-off final maçında Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Şanlıurfaspor 3-0 kazandı. Urfa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül Aydın, 52 ve 56. dakikalarda ise Mert Çapar kaydetti.



1. LİG'E YÜKSELEN 3. TAKIM OLDU



Şanlıurfaspor bu sonuçla birlikte Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oluyor.



Kırmızı Grubu lider bitiren Kocaelispor ile Beyaz Grubu'n lideri Çorum FK, 1. Lig'e yükselen kulüpler olmuştu.



4 YIL SONRA YENİDEN



2011 yılında kurulan Bucaspor 1928 tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma şansını kaçırırken, Şanlıurfaspor 4 yıl sonra 1. Lig'e çıktı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık



Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Abdullah Balikuv, Onur Özcan, Erhan Kartal (Dk. 61 Sadık Baş), Çağrı Giritlioğlu, Ahmet Aslan (Dk. 46 İlhan Depe), Furkan Çil (Dk. 60 Taşkın Çalış), Saruhan Fındıkcı (Dk 73. Cuma Menize), Erhan Çelenk, Berke Bıyık (Dk. 72 Erhan Şentürk), Mehmet Fuat Gölbaşı



Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Feyyaz Belen, Cumali Bişi (Dk. 87 İbrahim Sürgülü), Mehmet Alp Kurt (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Erkam Develi (Dk. 76 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 76 Doğacan Diker), Behlül Aydın (Dk. 67 Alpay Koçaklı), Kemal Rüzgar



Goller: Dk. 36 Behlül Aydın, Dk. 53 ve 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 56 Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Dk. 89 Cuma Menize (Bucaspor 1928)





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