1. Lig'den düşen ilk takım: Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Denizlispor'u konuk etti.



Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 4-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.



Denizlispor ise 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.





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