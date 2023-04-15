1. Lig'den düşen ilk takım: Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Denizlispor'u 4-0 mağlup etti. Denizlispor ise 1. Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1. Lig'den düşen ilk takım: Denizlispor
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15 Nisan 2023 22:35
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Denizlispor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 4-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.

Denizlispor ise 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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