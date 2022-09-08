1. Lig'de zirve el değiştirecek mi?

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de zirve el değiştirecek mi?
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08 Eylül 2022 15:19
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 EYLÜL CUMARTESİ

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)

11 EYLÜL PAZAR

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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