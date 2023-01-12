1. Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Futbolda Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu'nun ikinci yarısı cuma günü 20'nci haftanın tek maçıyla başlayacak.
Ligde 26 Aralık 2022'de yapılan maçlarla ilk yarısı tamamlanan sezonda, 17 günlük aradan sonra heyecan devam edecek.
Denizli'de cuma günü Altaş Denizlispor-Eyüpspor mücadelesiyle başlayacak 20. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk): Reşat Onur Coşkunses
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk): Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe): Mehmet Türkmen
16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs): Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz): Muhammet Ali Metoğlu
15 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz): Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya): Alper Akarsu
19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 Ocak Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik): Kutluhan Bilgiç
Ligde 26 Aralık 2022'de yapılan maçlarla ilk yarısı tamamlanan sezonda, 17 günlük aradan sonra heyecan devam edecek.
Denizli'de cuma günü Altaş Denizlispor-Eyüpspor mücadelesiyle başlayacak 20. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk): Reşat Onur Coşkunses
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk): Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe): Mehmet Türkmen
16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs): Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz): Muhammet Ali Metoğlu
15 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz): Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya): Alper Akarsu
19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 Ocak Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik): Kutluhan Bilgiç
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ