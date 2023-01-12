1. Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

20. haftanın açılış maçında cuma günü Altaş Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor
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12 Ocak 2023 16:51
Futbolda Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu'nun ikinci yarısı cuma günü 20'nci haftanın tek maçıyla başlayacak.

Ligde 26 Aralık 2022'de yapılan maçlarla ilk yarısı tamamlanan sezonda, 17 günlük aradan sonra heyecan devam edecek.

Denizli'de cuma günü Altaş Denizlispor-Eyüpspor mücadelesiyle başlayacak 20. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk): Reşat Onur Coşkunses

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk): Emre Kargın

13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe): Mehmet Türkmen

16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs): Oğuzhan Aksu

19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz): Muhammet Ali Metoğlu

15 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz): Oğuzhan Çakır

16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya): Alper Akarsu

19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu): Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ocak Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik): Kutluhan Bilgiç

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