1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ü sezonu, başladığı teknik direktörle tamamladı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme talepleri kabul edilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un yanı sıra Altaş Denizlispor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor sezon içinde teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.



Ligde ikinci olarak doğrudan Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, doğrudan play-off finaline yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü ve play-off'ta mücadele edecek Bodrumspor'da İsmet Taşdemir sezon boyunca takımlarının başında kaldı.



Hüseyin Eroğlu ve Bülent Korkmaz'dan ilk



Yılport Samsunspor'u şampiyonluğa taşıyan Hüseyin Eroğlu ile Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e yükselten Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerlerinde bunu ilk kez başardı. İki teknik adam TFF 1. Lig geçmişinde bunun başaran 119 ve 120. isim oldu.



Teknik Direktörler



Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle:



Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç



Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul



Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü



Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer



Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak



Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu



Bodrumspor: İsmet Taşdemir



Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz



Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz



Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu



Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan



Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan Kaloğlu



Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ



Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak



Pendikspor: Osman Özköylü



Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın



Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil



Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural



Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu



Son 10 sezonda teknik heyetlerinde değişiklik yapmayanlar



Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:



2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)



2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)



2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)



2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)



2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)



2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)



2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)



2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)



2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)



2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir).











