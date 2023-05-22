1. Lig'de program belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.



Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.



İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.



1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:



26 Mayıs Cuma:



17.00 Bodrumspor-Göztepe



20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor



