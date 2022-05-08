1. Lig'de ortalık yangın yeri!

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Tam 9 maçın oynandığı 16.00 seansında playoff hattı 1 takım hariç kesinleşirken, küme düşme hattındaki heyecan ise son 2 haftaya taşındı.Playoff hattında Ümraniyespor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor yerlerini kesinleştirdi. Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü ise geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.1. Lig'de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele playoff hattının son koltuğu için yapılan maçta gülen taraf 7. sıradaki Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor, 3-2 kazanarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü.Playoff için mücadele eden Samsunspor, Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. Boluspor ise bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de kalmayı hemen hemen garantilemiş oldu.Ateş hattındaki en kritik maçta Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde oynanan maç 2-2 berabere bitti. Altınordu 2-1 kazanmak ve küme düşme hattını büyük oranda belirleyecekken ilginç bir eşitlik golü geldi. 86. dakikada Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi.Bursaspor ise geçen hafta şampiyon olan Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Bursaspor, 90+4. dakikada Uğur Kaan'ın attığı golle kazandı. Bursaspor puanını 41 yükseltti. Kümede kalma hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.Gençlerbirliği, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşme hattıyla arasına 4 puanlık bir fark yarattı ve çok büyük ihtimalle 1. Lig'de kalmayı garantiledi.Denizlispor da Menemenspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. Menemenspor ise Altınordu'nun 4 puan gerisine düştü ve işini mucizelere bıraktı.Balıkesirspor 1-5 BandırmasporBoluspor 2-1 SamsunsporBursaspor 3-2 ÜmraniyesporDenizlispor 2-1 MenemensporGençlerbirliği 2-1 BB Erzurumsporİstanbulspor 1-1 AdanasporKeçiörengücü 2-1 Manisa FKKocaelispor 2-2 AltınorduTuzlaspor 3-2 EyüpsporAltınordu - BalıkesirsporManisa FK - TuzlasporSamsunspor - İstanbulsporMenemenspor - GençlerbirliğiMKE Ankaragücü - BolusporÜmraniyespor - DenizlisporEyüpspor - KocaelisporBB Erzurumspor - KeçirengücüBandırmaspor - Bursaspor