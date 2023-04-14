1. Lig'de maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de maçları yönetecek hakemler belli oldu
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14 Nisan 2023 14:43
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

15 Nisan Cumartesi:

16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor: Burak Olcar

20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen

16 Nisan Pazar:

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Ali Yılmaz

20.30 Göztepe-Eyüpspor: Arda Kardeşler

17 Nisan Pazartesi:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın

20.30 Gençlerbirliği-Altay: Yasin Kol

20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

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