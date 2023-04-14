1. Lig'de maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor: Burak Olcar
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Ali Yılmaz
20.30 Göztepe-Eyüpspor: Arda Kardeşler
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın
20.30 Gençlerbirliği-Altay: Yasin Kol
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor: Burak Olcar
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Ali Yılmaz
20.30 Göztepe-Eyüpspor: Arda Kardeşler
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın
20.30 Gençlerbirliği-Altay: Yasin Kol
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
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