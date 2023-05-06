1. Lig'de kümede kalma maçı: Gençlerbirliği - Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de kümede kalma maçı: Gençlerbirliği - Erzurumspor
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06 Mayıs 2023 15:54
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak 36. hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftaya 31 puanla 16. sırada giren Gençlerbirliği, 33 puanla sıralamada bir basamak üzerinde bulunan Erzurumspor FK'yi yenerek son iki hafta öncesi avantajlı pozisyona geçmek istiyor. Başkent ekibinin rakibine yenilmesi halinde ise kümede kalma umudu çok azalacak.

Bodrumspor'u geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta Ankara'da 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'nin de Sakaryaspor'a yenilmesiyle umutlanmıştı.

Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Avusturyalı kaleci Philipp Angeler ile sakatlığı bulunan Musa Şahindere, maçta görev yapamayacak.

Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle bu sezon iki takımın veda edeceği Spor Toto 1. Lig'de, Altaş Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti.

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