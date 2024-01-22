1. Lig'de ilginç kırmızı kart!

Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçının bitişinde Sakaryasporlu Murat Cem Akpınar, hake Yasin Avcı'ya elini uzattı. Hakem Avcı da elini uzatırken elini çeken Murat Cem Akpınar ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de ilginç kırmızı kart!
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22 Ocak 2024 11:21
TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Sakaryaspor karşılaşmasında ev sahibi takım sahadan 3-1 galip ayrıldı. Play-off yarışında kritik 3 puanın sahibi olan Başkent ekibi 31 puanla 7. sıraya çıkarken Sakaryaspor da 32 puanla 6. sırada kaldı.

Sakaryaspor cephesinin maçın ardından eleştirilerini yönelttiği hakem İlker Yasin Avcı, bitiş düdüğünün ardından yanına gelerek elini uzatan Murat Cemp Akpınar'ın elini sıkmak istedi ancak Sakaryasporlu futbolcu elini çekince hakem elini cebine attı.

Hakem Avcı, Murat Cem'e ikinci sarı kartını gösterip ardından kırmızı kartını çıkardı.

"KARARLAR ÇOK AĞIR GELİŞTİ"

Hakemin kararlarını eleştiren Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti."

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