1. Lig'de hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bahattin Şimşek ile Tugay Kaan Numanoğlu'na da görev verdi.



MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde bu isimlere yer vermezken, TFF Tahkim Kurulu 26 Mart'ta bu yöndeki kararı kaldırmıştı.



MHK'den yapılan açıklamaya göre 34. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:



23 Nisan Cumartesi:



16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ozan Ergün



20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor: Atilla Karaoğlan



24 Nisan Pazar:



13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın



13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



16.00 Kocaelispor-Manisa FK: Adem Cinek



20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan



20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu



25 Nisan Pazartesi:



14.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek



20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu





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