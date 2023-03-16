1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, yarın Altınordu-Tuzlaspor maçıyla start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki maçların programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki maçların programı şöyle:
17 Mart Cuma:
20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19 Mart Pazar:
13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)
16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.
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