1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, yarın Altınordu-Tuzlaspor maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın programı
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16 Mart 2023 16:04
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, yarın Altınordu-Tuzlaspor maçıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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