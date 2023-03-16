1. Lig'de haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta, yarın Altınordu-Tuzlaspor maçıyla start alacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki maçların programı şöyle:



17 Mart Cuma:



20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



18 Mart Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)



19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)



19 Mart Pazar:



13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)



16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)



19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)



20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)



NOT: Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Beyçimento Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.





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