1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16 Cuma Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: Gamze Durmuş Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: Tarık Güldal
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor: Yiğit Arslan
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu: Murat Erdoğan
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Can Cengiz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16 Cuma Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: Gamze Durmuş Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: Tarık Güldal
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor: Yiğit Arslan
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu: Murat Erdoğan
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Can Cengiz
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