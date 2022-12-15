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1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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15 Aralık 2022 16:02
Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

16 Cuma Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: Gamze Durmuş Pakkan

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: Tarık Güldal

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor: Yiğit Arslan

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu: Murat Erdoğan

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Can Cengiz

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