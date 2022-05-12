1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık
Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman
Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık
Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz
Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman
Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen
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