1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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12 Mayıs 2022 20:49
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: Ali Şansalan

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: Ali Palabıyık

Altınordu-Balıkesirspor: Yusuf Ziya Gündüz

Manisa FK-Tuzlaspor: Turgut Doman

Eyüpspor-Kocaelispor: Cüneyt Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Zorbay Küçük

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: Abdulkadir Bitigen

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