1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 12:53
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Salı:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery