1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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23 Kasım 2023 14:27
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş

16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

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